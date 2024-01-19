«В этом году желающих окунуться в прорубь значительно меньше». В Нижнем Тагиле на городском пруду идут крещенские купания

Сегодня, 19 января, православная церковь отмечает Крещение Господне. По традиции жители Нижнего Тагила с раннего утра пришли окунуться в крещенской проруби, которую подготовили на городском пруду возле клуба «моржей».

Рядом с купелью установлены две мобильные палатки для переодевания и обогрева, а также организовано дежурство медиков, сотрудников правоохранительных органов и спасательных служб. «Иордань» сегодня открыта для всех желающих с 08:00 до 22:00.

По словам спасателей, в этом году желающих искупаться в проруби значительно меньше, чем в прошлые годы, но точное их количество будет известно вечером.

«Я окунаюсь нечасто, сегодня был третий раз в жизни. Я человек верующий, но соблюдаю не все религиозные праздники, даже забыл, что сегодня Крещение. Мы шли с дочкой мимо, я увидел купель и подумал, стоит ли мне искупаться или нет, сомневался. А дочка меня морально подтолкнула, можно сказать на слабо взяла, сказала: “Ты же мужчина, иди купайся”. Сейчас я испытываю прилив энергии. Водичка хорошая. Всё замечательно организовано, хорошая точка для купания», — рассказал АН «Между строк» Иван Шляхов.

«Мы с мужем окунаемся уже около 10 лет. Можно сказать, что это наша семейная традиция. Только в этом году я одна, так как он заболел. Каждое купание — это преодоление себя. Каждый раз, когда идёшь окунаться, думаешь: смогу или нет. А потом, когда всё получится, испытываешь чувство удовлетворения. Про очищение не могу сказать, но классно, когда перебарываешь сам себя, это дорогого стоит. Организация хорошая уже несколько лет подряд, приятно, что в палатках тепло. Когда мы только начинали, то вообще раздевались на пруду, одежду бросали и ставили кого-то караулить её. А сейчас всё организовано. Хотелось бы ещё горячего чаю, так как кое-где такое уже практикуется. Сегодня водичка классная. Когда погода и вода на контрасте, то вообще кайф», — поделилась Ирина Морычева.

«Я окунаюсь уже 20 лет. Ощущения непередаваемые, чтобы их узнать, нужно попробовать. Впервые я окунулся на святом источнике у села Шиловка вместе с друзьями. Сначала окунался по разу, а теперь уже три раза с перекрещиванием. Почему-то в этом году и прошлом не пускают в “моржатник”. Было бы хорошо в тепле раздеться, одеться. Там и душ есть. В палатке всё равно не так комфортно. К воде невозможно привыкнуть, даже несмотря на то, что купаюсь каждый год», — рассказывает Максим Рагозин.