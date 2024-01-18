В Нижнем Тагиле подготовили купель для крещенских купаний 

В Нижнем Тагиле на городском пруду возле клуба «моржей» подготовили купель для крещенских купаний. Она огорожена деревянным коробом, к ней оборудован удобный подход и четыре спуска с поручнями, а рядом установлен православный крест изо льда. Глубина водоёма в этом месте не превышает 1,6 метра.

19 января с 08:00 до 22:00 здесь будет работать пункт обогрева, организовано дежурство медиков, сотрудников правоохранительных органов и спасательных служб. Для предотвращения несчастных случаев спасатели Центра защиты населения заступят на дежурство 18 января в 22:00.

«Каждый год число желающих окунуться в прорубь в Крещение не уменьшается, поэтому обеспечить безопасность тагильчан в этот день очень важно. Не каждый может оценить возможности здоровья, поэтому оказать таким людям своевременную помощь — наша задача», — отметил замглавы города по социальной политике Валерий Суров.

Он также призвал жителей Нижнего Тагила ответственно отнестись к правилам поведения на водных объектах и не окунаться в прорубь, которая не прошла специальную подготовку.