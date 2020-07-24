В этом году в Тагилстроевском районе отремонтируют 11 вместо 9 улиц в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

В Тагилстроевском районе приведут в порядок этим летом одиннадцать вместо девяти улиц в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила. Изначально планировалось, что в 2020 году сделают Уральский проспект и улицы Дружинина, Красногвардейскую, Красных Зорь, Кулибина, Матросова, Пожарского, Фестивальную и Шевченко. Но после поступления в город дополнительных средств на реализацию программы БКАД список расширили ещё на два объекта — Черноисточинское шоссе (местный проезд) и улицу Карла Либкнехта (от улицы Жуковского до улицы Победы). При этом в прошлом году в Тагилстроевском районе было отремонтировано всего три улицы по нацпроекту.

«В настоящее время улицы Красных Зорь и Шевченко уже отремонтированы, — отметил начальник отдела по развитию улично-дорожной сети Владислав Тарахтунов. — Ближайшие объекты, которые будут введены в эксплуатацию, — улицы Пожарского и Матросова. Их ремонт должны завершить к 16 августа. Есть дороги, где объём работ очень большой, например улица Красногвардейская. Её планируем сдать до конца сентября. Вообще все объекты 2020 года к 25 сентября должны быть отремонтированы».

Капитальный ремонт Уральского проспекта завершится в сентябре.

В конце мая стало известно, что Нижний Тагил получит в этом году дополнительно 124 млн рублей на ремонт улиц в рамках нацпроекта БКАД. На эти деньги решили сделать ещё пять дорог. Всего в городе в этом году приведут в порядок 28 дорожных объектов. Генподрядчиком выступает муниципальное унитарное предприятие «Тагилдорстрой». Восемь дорожных участков уже сданы в эксплуатацию.