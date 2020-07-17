Капитальный ремонт Уральского проспекта в Нижнем Тагиле завершится в сентябре

Специалисты МУП «Тагилдорстрой» приступили к асфальтированию одного из самых крупных объектов проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 2020 года — Уральского проспекта. Сегодня темпы работ оценил замглавы по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.

В соответствии с проектом укладка асфальта ведётся по полосам. Это сделано для того, чтобы не останавливать движение транспорта по оживлённой улице, соединяющей центр города и ГГМ. Уральский проспект — один из самых крупных и дорогих проектов по программе БКАД в этом году. Дорожникам предстоит уложить более 56 000 квадратных метров полотна. Стоимость работ — почти 100 млн рублей.

«В соответствии с графиком приступили к асфальтированию дороги на Уральском проспекте. Здесь заменён бортовой камень с бетонного на бордюры из природного материала — гранита, меняется покрытие на износостойкий асфальтобетон для тяжёлых условий на полимерном вяжущем. В течение двух дней на первом этапе мы планируем полностью уложить слой материала на участке от улицы Береговой-Ударной до улицы Дружинина. Завершение работ на данном объекте по графику в середине сентября. Будем стремиться закончить их раньше», — приводят в пресс-службе мэрии слова руководителя МУП «Тагилдорстрой» Игоря Васильева.

Игорь Васильев сообщил, что на сегодняшний день «Тагилдорстрой» приступил к работе на всех объектах национального проекта. В июле подрядчики планируют сдать в эксплуатацию дороги на улицах Кирова, Юности, Горошникова и проспекте Строителей. По основному покрытию и бортовому камню на них уже всё сделано, остаётся выполнить элементы благоустройства, восстановить газоны.