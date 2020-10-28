В этом году в Нижнем Тагиле отремонтировали 90 пешеходных переходов и 62 остановочных островка

В 2020 году в Нижнем Тагиле отремонтировали почти 27 тысяч квадратных метров тротуаров, 90 пешеходных переходов и 62 остановочных кармана. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе мэрии. Сегодня, 28 октября, глава города Владислав Пинаев вместе с руководителями дорожных компаний МУП «Тагилдорстрой» и ООО «УБТ-Сервис» проверил выполнение работ на тротуарах и подъездах к социальным объектам.

«Неоднократно во время объездов районов ко мне подходили жители, задавали вопросы по благоустройству отдельных участков дорог и тротуаров, — отметил Владислав Пинаев. — В результате впервые за всю историю города мы составили программу, в которую вошли просьбы тагильчан, пожелания депутатов городской думы и обращения на сайт “Городской контроль”».

В ходе объезда мэр Нижнего Тагила распорядился установить заграждения возле дома № 44 по улице Садовой, где расположено медицинское учреждение. На обновлённое покрытие часто заезжают автомобилисты, желающие сократить путь. В Дзержинском районе глава оценил реконструкцию заезда с улицы Окунева, асфальтирование дорожки, ведущей к школе № 77 по улице Коминтерна, а также остановку «Площадь Славы». На ней ремонт должен завершиться в ближайшее время.

«Ранее здесь стояли киоски, их разобрали, привели в порядок территорию около 800 квадратных метров», — доложил мэру замдиректора «УБТ-Сервиса» Дмитрий Халтурин.

Всего в ходе объезда Владислав Пинаев осмотрел 15 объектов.

«В целом я удовлетворён той работой, которая была проделана, — отметил мэр Нижнего Тагила. — Почти всё, что мы наметили, выполнено. Порой, делая большие магистрали, мы говорим о великом, о глобальном, но людей интересуют вот такие именно мелочи — подъезд к поликлинике, тротуар к школе или детскому саду. Сегодня эти составляющие определяют качество жизни. Поэтому если есть возможность исправить ситуацию, то обязательно будем принимать меры. По этой программе мы пойдём дальше. Самое важное, что мы сделали первый шаг к её реализации».