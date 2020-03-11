В этом году фестиваль постной кухни в Нижнем Тагиле пройдёт 28 марта

Второй в Нижнем Тагиле фестиваль постной кухни пройдёт во Дворце детского и юношеского творчества 28 марта. Об этом было объявлено сегодня, 11 марта, на оргкомитете по проведению мероприятия в мэрии. Как и в прошлом году, во время фестиваля можно будет попробовать традиционные русские блюда и напитки, а также оценить кулинарное мастерство участников фестиваля. Список почётных гостей пока формируется.

«Это хорошее православное мероприятие и для взрослых, и для детей, — отметил Владислав Пинаев. — Сейчас идёт Великий пост. У тагильчан и гостей города будет уникальная возможность познакомиться с теми блюдами, которые можно употреблять в пост. И скажу честно, это великолепная кухня. По большому счёту она мало чем отличается от обычной, ежедневной кухни. Можно будет узнать рецепты предприятий общепита, монастырей, храмов — всех, кто представит свои блюда на фестивале. Хотелось бы, чтобы тагильчане познакомились с теми канонами православия, постной кухни, которая сегодня известна во всём мире, и, может быть, узнали для себя что-то новое».

В этом году планируется немного изменить формат фестиваля. Например, рассматривается возможность организации мастер-классов для детей, а также интерактивной зоны, где можно будет обменяться рецептами.

Напомним, в прошлом году кульминацией фестиваля стал мастер-класс известных тагильчан и гостей из Екатеринбурга. За одним кухонным столом собрались глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев с супругой Еленой, экс-председатель Нижнетагильской гордумы Алексей Пырин, омбудсмен Татьяна Мерзлякова и замминистра агропромышленного комплекса и продовольствия региона Светлана Островская с семьёй. Островские приготовили десерт из фруктов в форме ёжика. Татьяне Мерзляковой ассистировал Алексей Пырин — вместе они нарезали овощной салат из авокадо, сельдерея, томатов черри и листьев салата. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев с супругой Еленой готовили простой салат из варёной свёклы, маринованного огурца, чеснока и постного майонеза. Все овощи Елена Пинаева выращивала сама.