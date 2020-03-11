Общество

В этом году фестиваль постной кухни в Нижнем Тагиле пройдёт 28 марта

11.03.2020 20:12
В этом году фестиваль постной кухни в Нижнем Тагиле пройдёт 28 марта

Второй в Нижнем Тагиле фестиваль постной кухни пройдёт во Дворце детского и юношеского творчества 28 марта. Об этом было объявлено сегодня, 11 марта, на оргкомитете по проведению мероприятия в мэрии. Как и в прошлом году, во время фестиваля можно будет попробовать традиционные русские блюда и напитки, а также оценить кулинарное мастерство участников фестиваля. Список почётных гостей пока формируется.

«Это хорошее православное мероприятие и для взрослых, и для детей, отметил Владислав Пинаев. Сейчас идёт Великий пост. У тагильчан и гостей города будет уникальная возможность познакомиться с теми блюдами, которые можно употреблять в пост. И скажу честно, это великолепная кухня. По большому счёту она мало чем отличается от обычной, ежедневной кухни. Можно будет узнать рецепты предприятий общепита, монастырей, храмов всех, кто представит свои блюда на фестивале. Хотелось бы, чтобы тагильчане познакомились с теми канонами православия, постной кухни, которая сегодня известна во всём мире, и, может быть, узнали для себя что-то новое».

В этом году планируется немного изменить формат фестиваля. Например, рассматривается возможность организации мастер-классов для детей, а также интерактивной зоны, где можно будет обменяться рецептами.

Напомним, в прошлом году кульминацией фестиваля стал мастер-класс известных тагильчан и гостей из Екатеринбурга. За одним кухонным столом собрались глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев с супругой Еленой, экс-председатель Нижнетагильской гордумы Алексей Пырин, омбудсмен Татьяна Мерзлякова и замминистра агропромышленного комплекса и продовольствия региона Светлана Островская с семьёй. Островские приготовили десерт из фруктов в форме ёжика. Татьяне Мерзляковой ассистировал Алексей Пырин — вместе они нарезали овощной салат из авокадо, сельдерея, томатов черри и листьев салата. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев с супругой Еленой готовили простой салат из варёной свёклы, маринованного огурца, чеснока и постного майонеза. Все овощи Елена Пинаева выращивала сама.

 

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