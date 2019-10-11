В эти выходные жителей Нижнего Тагила ждут дожди и южный ветер

В ближайшие выходные жителей Нижнего Тагила ждут дожди, дневная температура воздуха на уровне 7–9 градусов выше нуля и южный ветер. В ночное время столбики термометров будут опускаться максимум до 4 градусов.

В ряде городов Свердловской области в выходные дневная температура воздуха поднимется до 11–13 градусов выше нуля. Ночью столбики термометров, по прогнозам Уральского гидрометцентра, будут опускаться до минус трёх градусов. Охлаждение почвы и воздуха может привести к значительному повреждению теплолюбивых сельскохозяйственных культур. Необходимо предпринять меры для их защиты. Свердловчанам обещают также умеренные дожди с мокрым снегом и юго-западный ветер с порывами ветра 5–10 м/с.