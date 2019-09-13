В эти выходные в Нижнем Тагиле потеплеет до 22 градусов

В ближайшие выходные жителей Нижнего Тагила ожидают потепление до 22 градусов Цельсия и немного дождя. В субботу, 14 сентября, синоптики обещают горожанам солнечную погоду. Дневная температура воздуха поднимется до 22 градусов выше нуля, ночная — до +11 градусов. В воскресенье будет на 1–2 градуса прохладнее, возможны небольшие дожди. Ветер ожидается преимущественно юго-западный.

После тёплых выходных в Тагил снова вернётся похолодание. Уже в понедельник, 16 сентября, столбики термометров опустятся сразу до +13 градусов. В течение всей недели будут идти дожди.

В отдельных городах Свердловской области в выходные потеплеет до +23 градусов. Ночью температура воздуха будет опускаться максимум до +8 градусов. Возможны небольшие дожди и туманы по утрам и ночам. В воскресенье, 15 сентября, Уральский гидрометцентр прогнозирует порывы юго-западного ветра до 15 м/с.