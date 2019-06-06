В Элисте трёх участковых заподозрили в убийстве пенсионерки

В отношении трёх участковых в Элисте завели уголовное дело по подозрению в убийстве женщины, сообщает региональное управление СК.

По версии следствия, 30 мая между женщиной и участковым произошёл конфликт. Полицейский задушил её и вызвал на подмогу двух своих коллег, которые помогли ему вывезти тело и спрятать его в бетонированной трубе далеко за городом. Двое подозреваемых уже задержаны, третий объявлен в розыск.

Как сообщает издание Kalmykia-online, с заявлением об исчезновении 65-летней родственницы 31 мая в полицию обратился местный житель. Он сообщил, что накануне женщина ушла из дома и с тех пор не возвращалась. Спустя несколько дней было найдено её тело.

По информации пресс-службы МВД региона, сотрудники полиции, причастные к совершению преступления, уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.