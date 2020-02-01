В Екатеринбургском цирке во время представления сцепились три льва (ВИДЕО)

В Екатеринбурге во время циркового представления сцепились три льва. Как пишет е1.ru со ссылкой на очевидцев, чтобы усмирить разъярённых животных, их поливали из пожарных брандспойтов.

«Львы отказались выступать. Их было штук 5-6, их посадили по местам. Потом один лев подошёл к другому, и они закусились. Поливали из пожарного крана. Мы ушли, не стали ждать панику», — рассказал зритель Михаил.

Во время инцидента часть зрителей покинули представление. Дрессировщик пытался взять ситуацию под контроль, но это удавалось не сразу. В итоге ему пришлось воспользоваться огнетушителем, чтобы угомонить своих подопечных.

«Они долго, минут 5 дрались. И первые, и вторые ряды были потом все в воде. Попросили освободить места, так как вообще побоялись, что ситуация выйдет из под контроля», — рассказала очевидца драки львов, Ирина.

В итоге львов удалось увести с манежа, и представление продолжилось.