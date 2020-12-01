В Екатеринбурге женщина выжила после девяти выстрелов в голову

Жительница Екатеринбурга несколько дней пролежала без сознания в машине, после того как знакомый выстрелил ей в голову девять раз из травматического пистолета, пишет ЕАН.

По данным прокуратуры, причиной расправы стал конфликт из-за денег за проданный автомобиль: в 2018 году женщина попросила своего приятеля Антона Хлопова продать её машину Honda CRV, чтобы купить новый, но он не отдал ей деньги за автомобиль, а также не приобрёл взамен другую машину.

Во время конфликта пострадавшей со знакомым он выстрелил ей в голову из травматического пистолета девять раз, не менее двух раз в область левого предплечья и не менее одного раза в область правого плеча. Женщина потеряла сознание. Решив, что она погибла, Хлопов оставил тело женщины в её машине и скрылся. Когда пострадавшая очнулась, она поняла, что находится в безлюдном месте в лесу, сумела выбраться из леса, и её подобрали трактористы.

«В больнице установили, что ранения были получены 3-5 дней назад, получается, что несколько дней она пролежала в машине без сознания», - рассказала старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

По мнению медиков, раны были настолько серьёзные, что женщина выжила чудом.