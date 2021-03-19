В Екатеринбурге завели уголовное дело на хулиганов, избивших ломом водителя трамвая

Полицейские возбудили уголовное дело против троих хулиганов, которые 16 марта вечером жестоко избили водителя трамвая № 21 на конечной ВИЗа, пишет E1.ru.

Двум подозреваемым по 22 года, третьему — 16 лет; им придётся отвечать по статье 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», по которой грозит до трёх лет колонии.

«Молодые люди не отрицают свою вину. В настоящий момент они находятся под подпиской о невыезде», — рассказали в полиции.

Напомним, что вагоновожатого избили из-за замечания, которое он сделал парням, пнувшим вагон. В драке мужчине сломали рёбра и нос, а также пробили ему голову. Пострадавший 47-летний водитель был доставлен в больницу.

После расправы над жертвой злоумышленники сбежали, а диспетчер позвонил в дежурную часть. Через некоторое время наряд Росгвардии задержал хулиганов во дворе на улице Заводской. От них пахло алкоголем. Впоследствии их опознала кондуктор.