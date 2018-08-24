В Екатеринбурге завели административное дело по жалобе депутата на комментарий в Facebook

Прокуратура в Екатеринбурге возбудила в отношении директора коммуникационного агентства Magic Inc Платона Маматова административное дело об оскорблении, сообщает «Дождь».

Основанием стало обращение депутата городской думы Евгения Боровика по поводу комментария, оставленного Маматовым под постом местной журналистки Оксаны Маклаковой.

«Какой вы скучный и предсказуемый гондон», — написал он в комментариях.

Согласно определению прокурора о продлении срока расследования, копию которого опубликовал Маматов, постановление о возбуждении дела вынесли 2 июля.

Часть 2 статьи 5.61 КоАП предусматривает до пяти тысяч рублей штрафа для граждан, до пятидесяти тысяч рублей — для должностных лиц и до пятисот тысяч рублей — для юридических лиц.

Ранее, в феврале, адвокат Ксении Собчак обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить слова самого Евгения Боровика об экс-кандидате в президенты на предмет возбуждения ненависти. Причиной стал пост, в котором он пообещал награду тому, кто «наиболее жёстко и дерзко» оскорбит Собчак. Об итогах проверки не сообщалось.