В Екатеринбурге зарубили топором мужчину, пытавшегося познакомиться с девушкой

В Екатеринбурге во дворе дома по улице Калинина, 4 на Уралмаше утром 30 июня топором зарубили мужчину, видео с места происшествия публикует паблик «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».

На видеозаписи видно, что на месте ЧП работают сотрудники полиции и следователи, идёт осмотр тела погибшего и места происшествия. Орудие преступления изъято.

Znak.com со ссылкой на источник в силовых структурах пишет, что погибший выпивал в компании и, по предварительным данным, пытался приставать к девушке, которая была там же.

«Это сочли оскорблением, и парня сначала начали запинывать, а потом зарезали. Как именно — пока выясняется. Вся компания сейчас задержана, с ними работают», — отметил собеседник.

В пресс-службе Свердловского управления СКР пообещали прокомментировать инцидент чуть позже. По предварительной информации, сейчас решается вопрос о том, чтобы по факту произошедшего возбудить уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).