В Екатеринбурге зарезали рабочего на проходной завода РТИ

В Екатеринбурге у проходной завода РТИ зарезали 34-летнего рабочего предприятия. Об этом пишет E1.ru со ссылкой на знакомую погибшего.

Женщина рассказала, что ЧП произошло 28 декабря в конце рабочего дня. Она также отметила, что её товарищ в этот день как раз получил зарплату — 20 тысяч рублей.

«Его зарезали у проходной, мне сказали, что у него было три ножевых ранения — в грудь, горло и под ключицу. Его увезли в больницу № 23, несколько часов шла операция, но его спасти не смогли. В 22:00 констатировали смерть», — пояснила она.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области и пресс-службе областного СК РФ отказались от комментариев в интересах следствия.