В Екатеринбурге замначальника службы судебных приставов задержали за крупную взятку

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали заместителя начальника управления Федеральной службы судебных приставов по региону Екатерину Сидорову, пишет E1.ru.

По данным источника, женщина попалась на взятке в особо крупном размере.

«Возбуждено уголовное дело о преступлении коррупционной направленности. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Более подробная информация в интересах следствия не сообщается», — рассказали в региональном СК.

В пресс-службе УФСБ по Свердловской области отказались от комментариев.

«Заместитель руководителя управления подозревается в совершении преступления по ст. 290 УК РФ. Правоохранительными органами установлен факт противоправных действий сотрудника. Мероприятия проходили во взаимодействии правоохранительных органов и сотрудников отдела по противодействию коррупции УФССП. По данному факту также управлением назначена проверка, по результатам которой, если вина будет доказана, сотрудника уволят в связи с утратой доверия», — сообщило в официальном заявлении УФССП региона.

Екатерина Сидорова работала в ведомстве с сентября 2006 года и дослужилась до советника юстиции первого класса. Должность заместителя начальника управления она заняла в сентябре 2014 года.