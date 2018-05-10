В Екатеринбурге замначальника отдела УМВД устроил пьяное ДТП

Замначальника одного из отделов УМВД Екатеринбурга может лишиться должности и погон из-за управления автомобилем в нетрезвом виде. По данным СМИ, вечером 8 мая полицейский, находясь при исполнении служебных обязанностей, совершил небольшое ДТП на парковке возле дома № 16 по улице Большакова.

«Шофёр 1965 года рождения от медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался. Инспекторами ГИБДД на него составлен административный протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). По данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой полицейский будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам»,– сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Отметим, за последнее время это второй высокопоставленный полицейский Свердловского ГУ МВД, которого поймали пьяным за рулём. В конце марта замначальника свердловской ГИБДД Александр Юнусов также совершил ДТП, находясь в нетрезвом состоянии. По итогам проверки Юнусов был уволен полиции.