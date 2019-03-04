В Екатеринбурге закрыли школу из-за больного туберкулёзом школьника

В Екатеринбурге в школе № 57 на Белореченской у одного из детей обнаружили закрытую форму туберкулёза, со ссылкой на родителей учащихся пишет E1.ru.

По их словам, в школе объявили, что на 4 марта запланирована обработка в связи с выявленным случаем туберкулёза, из-за этого дети будут учиться дистанционно. При этом в субботу занятия проходили, что и возмутило родителей.

«Почему занятия в школе до проведения обработки не отменяют? Чтобы кто-то ещё заразился? По словам учителей, у ребёнка обнаружена закрытая форма туберкулёза, но, так как дети учатся на разных этажах, переживать по этому поводу не стоит», — рассказывают родители.

По данным E1.ru, речь идёт об ученике начальных классов, который давно болеет туберкулёзом, но сейчас у него случилось обострение. В управлении образования Екатеринбурга подтвердили факт ЧП.

«С сегодняшнего дня все ученики 57-й школы переведены на дистанционное обучение. В течение дня специалисты проведут обработку всех помещений», — сообщили в ведомстве.

Прошлой осенью один из учеников элитной гимназии № 9 в Екатеринбурге заболел туберкулёзом, в учебном заведении на день отменили занятия, чтобы провести санитарную обработку. А в начале ноября в Екатеринбурге от туберкулёза умерла годовалая девочка.