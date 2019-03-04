Происшествия

В Екатеринбурге закрыли школу из-за больного туберкулёзом школьника

04.03.2019 13:58

В Екатеринбурге в школе № 57 на Белореченской у одного из детей обнаружили закрытую форму туберкулёза, со ссылкой на родителей учащихся пишет E1.ru.

По их словам, в школе объявили, что на 4 марта запланирована обработка в связи с выявленным случаем туберкулёза, из-за этого дети будут учиться дистанционно. При этом в субботу занятия проходили, что и возмутило родителей.

«Почему занятия в школе до проведения обработки не отменяют? Чтобы кто-то ещё заразился? По словам учителей, у ребёнка обнаружена закрытая форма туберкулёза, но, так как дети учатся на разных этажах, переживать по этому поводу не стоит», рассказывают родители. 

По данным E1.ru, речь идёт об ученике начальных классов, который давно болеет туберкулёзом, но сейчас у него случилось обострение. В управлении образования Екатеринбурга подтвердили факт ЧП. 

«С сегодняшнего дня все ученики 57-й школы переведены на дистанционное обучение. В течение дня специалисты проведут обработку всех помещений», — сообщили в ведомстве

Прошлой осенью один из учеников элитной гимназии № 9 в Екатеринбурге заболел туберкулёзом, в учебном заведении на день отменили занятия, чтобы провести санитарную обработку. А в начале ноября в Екатеринбурге от туберкулёза умерла годовалая девочка.

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