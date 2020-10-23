В Екатеринбурге загорелся строящийся ЖК в районе южного автовоказала (ВИДЕО)

В Екатеринбурге на улице Степана Разина, в районе южного автовокзала начался сильный пожар в одном из строящихся домов жилого квартала «Федерация», пишет Znak.com.

Судя по видео и фото с места происшествия, огонь поднялся по стене одного из корпусов квартала.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что огонь охватил около 100 квадратных метров помещений. Остальные обстоятельства пожара выясняются.

По оперативным данным, пожар уже локализован, на стройке горел утеплитель фасада - пенопласт.

Застройщик квартала «Федерация» — Prospect Group, который в Екатеринбурге также строит ЖК на месте бывшего мельзавода. В головном офисе организации инцидент пока не комментируют.