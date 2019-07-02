В Екатеринбурге загорелся цех «Уралмаша»

На «Уралмашзаводе» в Екатеринбурге начался пожар, с предприятия эвакуированы рабочие, со ссылкой на источник в службе технического надзора региона пишет «Интерфакс».

«На предприятии "Уралмашзавод" возник пожар в кабельном тоннеле одного из цехов. Из цеха эвакуировано 20 рабочих», - сказал источник.

По предварительным данным, никто не пострадал.

ПАО "Уралмашзавод" (УЗТМ), основанный в июле 1933 года, является одним из лидеров в производстве оборудования для горнодобывающей промышленности, металлургии, строительной отрасли и энергетики. Основные виды выпускаемой продукции предприятия - дробильно-размольное оборудование, экскаваторы различных классов и модификаций (электромеханические, шагающие, гидравлические), мостовые тяжёлые краны, металлургические прессы, оснастка и инструмент для них, шахтные подъёмные установки.