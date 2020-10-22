В Екатеринбурге загорелось общежитие Горного университета

В общежитии Уральского государственного горного университета на улице 8 марта, 84, произошёл пожар, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области.

«По предварительной информации, возгорание случилось на втором этаже. Первый этаж затянут дымом. На месте происшествия работают пожарные, информация об ущербе уточняется», — рассказали в пресс-службе.

На улицу выведены около 250 студентов и сотрудников вуза. На тушение пожара выехали пожарные расчеты из нескольких районов города.