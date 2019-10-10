В Екатеринбурге задержан обвиняемый в попытке изнасилования десятилетней девочки

Правоохранители задержали в Екатеринбурге обвиняемого в попытке изнасилования десятилетней девочки, которая на выходных отправилась за город к бабушке, но перепутала автобус, вышла на пригородной остановке и пошла вдоль трассы пешком, сообщил начальник пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.

Подозреваемого обнаружили в заброшенной бане коллективного сада вблизи микрорайона Мичуринский, им оказался 45-летний мужчина по имени Александр, известный по прозвищу Таксист.

«В момент задержания при нём оперуполномоченные нашли и изъяли нож. Преступление, в котором он сейчас обвиняется, далеко не единственное в его биографии. Ему хорошо известен целый букет статей УК РФ, в том числе тяжких составов. В последний раз, в 2014 году, суд Ленинского района Екатеринбурга отправил данного гражданина, доказав его вину, в тюрьму сроком на один год и семь месяцев за угрозу убийством и угон машины. Наказание отбывал в ИК-12 Нижнего Тагила, откуда в 2015 году был освобождён по амнистии», — сообщил Горелых.

Собранные улики сотрудники МВД передали в Следственный комитет, органы которого занимаются расследованием уголовного дела по части 3 статьи 30 применительно к части 4 статьи 132 УК РФ («Покушение на насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней»).

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области сообщили, что задержанного поместили под стражу.

«По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий по сбору и закреплению доказательственной базы. Проводятся допросы свидетелей, назначены необходимые экспертизы. Кроме того, подозреваемому уже предъявлено соответствующее обвинение, предусматривающее вплоть до 15 лет лишения свободы», — отметили в ведомстве.

Инцидент, о котором идёт речь, произошёл 5 октября. Мужчина, находясь в районе ЕКАД, вблизи остановки «Сады» у посёлка Медный, угрожая ножом, попытался сексуально надругаться над малолетней девочкой, но ребёнку удалось вырваться и убежать.