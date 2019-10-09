В Екатеринбурге СК возбудил дело после попытки изнасилования десятилетней девочки

Следственный отдел по Верх-Исетскому району Екатеринбурга возбудил уголовное дело после попытки изнасилования десятилетней девочки в пригороде, сообщает пресс-служба ведомства.

Дело расследуется по части 3 статьи 30 применительно к части 4 статьи 132 («Покушение на насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

Инцидент произошёл в минувшие выходные, девочка отправилась на автобусе за город, но перепутала маршрут, из-за чего вышла на пригородной остановке и пошла по трассе пешком. В какой-то момент к ней пристал неизвестный мужчина, который отвел её в кусты, где, по предварительным данным, угрожая, пытался принудить её к действиям сексуального характера, но ей удалось вырваться. Был ли задержан подозреваемый, в СКР не уточнили.

По данным издания «Лампа», спугнуть предполагаемого насильника помог управляющий транспортной компании Дмитрий Себостьян, проезжавший в тот момент по трассе.

«Я ехал на рыбалку и увидел, как девочка идёт по дороге и отчаянно машет руками. Я не планировал останавливаться, но когда проехал близко, то увидел, что она испуганная, вся в слезах. Я сдал задним ходом, опустил стекло, спросил у неё, что случилось. "Увезите меня как можно дальше!" — сказала она. […] Я спросил, что произошло. "Там мужчина, он меня затащил в высокую траву и хотел меня изнасиловать, — начала рассказывать девочка, — он затащил в кусты и сказал: я сделаю тебе приятно"», — вспомнил Себостьян.

Утверждается, что нападавший выглядел на 45 лет и что у него были проблемы с ногами, из-за чего он с трудом передвигался.