В Екатеринбурге задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании дочери

Полицейские отдела полиции № 14 Екатеринбурга задержали 40-летнего местного жителя, который подозревается в изнасиловании родной 13-летней дочери, со ссылкой на информированный источник пишет ЕАН.

«В полицию обратилась 33-летняя женщина, которая сообщила, что её муж летом-осенью 2020 года насиловал собственную дочь прямо дома», — сообщил собеседник издания.

Подозреваемый задержан. В отношении мужчины в Следственном комитете возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». По этой статье мужчине грозит до 20 лет колонии.

В пресс-службе СКР по Свердловской области от комментариев по делу воздержались.