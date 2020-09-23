В Екатеринбурге задержали вооружённого мужчину, угрожавшего таксисту (ВИДЕО)

В ночь на 22 сентября в Екатеринбурге задержали 26-летнего мужчину, который угрожал таксисту оружием и требовал отдать ему деньги, пишет E1.ru.

«Пассажир с пистолетом ехал в такси, угрожал водителю, хотел забрать все деньги. Таксист обратился к росгвардейцам, а они задержали парня с травматическим пистолетом. [Вероятно, он был] под наркотиками», — предположил автор видео.

Видео задержания опубликовано в паблике «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».

«На улице Циолковского, 66 к экипажу вневедомственной охраны обратился таксист. Он сообщил, что несколько минут назад ему угрожал пассажир в неадекватном состоянии. По пути к пункту назначения клиент внезапно достал предмет, похожий на пистолет, приставил его к голове водителя и потребовал отвезти его по другому адресу в Среднеуральск, при этом сделав остановку у ближайшего ломбарда», — прокомментировала инцидент руководитель пресс-службы свердловского управления Росгвардии Ольга Бельская.

В ведомстве рассказали, что росгвардейцы вместе с водителем начали искать парня и обнаружили его около дома на улице Белинского, 152.