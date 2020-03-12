В Екатеринбурге задержали участника пикета против поправок в Конституцию

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали оппозиционера Сергея Тиунова, который утром пикетировал здание Заксобрания Свердловской области и выступал против поправок в Конституцию РФ, со ссылкой на правозащитницу Галину Королёву пишет Znak.com. По её словам, Тиунова задержали из-за содержания его плаката, на котором было написано «Нет узурпации власти».

Как передаёт издание, одиночные пикеты у Заксобрания, которые проводит движение «Екатеринбург — за свободу», продолжаются. Одновременно у регионального парламента проводит массовый пикет екатеринбургское отделение «Национально-освободительного движения» (НОД) — члены НОД поддерживают поправки в Конституцию и утверждают, что сегодня проводят пикеты во всех регионах, где Заксобрания и областные думы рассматривают их.

Заксобрание Свердловской области сегодня на внеочередном заседании рассмотрит поправки к Конституции, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным. Накануне Госдума одобрила их в третьем чтении, также их принял Совет Федерации. Для того чтобы процедура принятия поправок продолжилась, необходимо, чтобы их одобрили парламенты двух третей субъектов РФ. 22 апреля также состоится всероссийское голосование по поправкам. Среди поправок в Основной закон страны — поправка, предложенная депутатом Госдумы Валентиной Терешковой, позволяющая обнулить президентские сроки Владимира Путина, чтобы он мог снова баллотироваться на пост главы государства после окончания своих полномочий в 2024 году.