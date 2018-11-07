В Екатеринбурге задержали школьницу, которая устроила пожар в доме и украла 40 тысяч рублей у родителей

Вечером 6 ноября в Екатеринбурге нашли пропавшую одиннадцатилетнюю школьницу, которая 5 ноября сбежала из дома в Большом Истоке, пишет E1.ru.

Девочку нашли в ТЦ «Кит», она пила кофе в кафе быстрого питания. Ребёнка доставили в отдел полиции № 13 и вызвали туда родителей, в присутствии мамы девочка рассказала о своём побеге.

«5 ноября днём мама девочки была в парикмахерской, а папа — на работе. Девочка осталась дома с четырёхлетней сестрой. Играя со спичками, она подожгла диван. В полиции она пояснила, что думала, что дым уйдёт сам, и закрыла в комнате младшую сестру, подперев дверь стулом. Сама девочка сказала, что сделала это для того, чтобы малышка не убежала из дома на мороз. Дом внутри сильно обгорел. К счастью, мама быстро вернулась из парикмахерской, иначе история закончилась бы трагически», — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По словам Горелых, девочка, сбегая из дома, забрала у родителей деньги. Родители заявляют о пропаже 40 тысяч рублей, сама школьница утверждает, что брала 35 тысяч.

«Девочка вызвала такси и поехала в ТЦ "Глобус". Там она полностью обновила гардероб, а вечером решила переночевать в хостеле на улице Островского. Там у неё не спросили документы и разрешили переночевать за 400 рублей», — добавил Валерий Горелых.

Он выразил благодарность всем волонтёрам, которые оказывали помощь сотрудникам полиции.