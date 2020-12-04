В Екатеринбурге задержали с наркотиками директора кинотеатра из Асбеста

В Екатеринбурге полиция задержала 26-летнего директора муниципального кинотеатра «Прогресс» в Асбесте Алексея Шестакова, со ссылкой на источники в администрации Асбестовского городского округа пишут «Вечерние ведомости».

Шестаков был задержан 3 декабря около ТРЦ «Карнавал» сотрудниками при попытке сбросить пакетик с амфетамином. Экспертиза показала, что в пакетике Шестакова находился амфетамин весом 0,43 г. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ («Незаконное хранение наркотических средств»).

Шестаков возглавил муниципальный кинотеатр в феврале 2020 года.