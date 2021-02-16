В Екатеринбурге задержали пьяного водителя, который поехал ночью за алкоголем с годовалым ребёнком (ВИДЕО)

Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга задержали пьяного водителя, который в три часа ночи вместе с женой и годовалым ребёнком поехал за алкоголем, пишет E1.ru.

Мужчина оказывал сопротивление сотрудникам ГИБДД, толкал и оскорблял их.

«Сотрудники обратили внимание на неадекватное поведение водителя — возникло подозрение, что водитель был нетрезв. После этого автоинспекторы отстранили мужчину от управления авто и провели освидетельствование на состояние опьянения. Установлено, что в литре выдыхаемого воздуха содержалось 1,113 промилле алкоголя, что соответствует сильному алкогольному опьянению», — рассказали в ГИБДД.

Вместе с мужчиной в Lada Kalina ехали его жена и годовалая дочь, у женщины также были признаки опьянения. Сам водитель объяснил, что поехал в магазин за добавкой, а перед поездкой выпил всего две бутылки пива. Семью же он взял с собой, чтобы прокатиться по ночному городу.

«Мужчина нецензурно выражался и толкал полицейских, препятствовал эвакуации автомобиля. Супруга водителя также вела себя агрессивно в отношении представителей власти. Неоднократно инспекторы требовали от граждан прекратить противоправные действия, однако в ответ мужчина ударил одного из сотрудников по лицу. В результате мужчину задержали и доставили в отдел полиции № 1 УМВД России по Екатеринбургу для разбирательства», — сообщили в ведомстве.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Также на него составили административный протокол. Кроме того, мужчину и его супругу могут привлечь к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.