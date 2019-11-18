В Екатеринбурге задержали мужчину, угрожавшего взорвать Храм на Крови

Полиция Екатеринбурга задержала мужчину, который угрожал 20 ноября взорвать Храм на Крови. Об этом он сообщил при помощи записок и ролика в YouTube.

Накануне несколько жителей города нашли бумажки, где было написано: «Предупреждение! Взрыв Храма на Крови 20 ноября 2019 года». Также там был указан QR-код, ведущий на видео в YouTube. Автор ролика рассказывает, что его зовут Григорий Сидорин и он готовит теракт. Мужчина также заявляет, что если его задержат раньше, то взрывы произойдут в других местах.

Предполагаемого террориста задержали по горячим следам сотрудники полиции из подразделения по борьбе с проявлениями экстремизма при поддержке ФСБ и Росгвардии.

«В реальности никакой угрозы людям и самому зданию Храма на Крови не было. Задержали горе-шутника. Взяли его по месту жительства. При опросе родственники пояснили, что в последнее время он стал проявлять признаки неадекватного поведения. Поэтому не исключено, что задержанному придётся пройти соответственное медицинское обследование на предмет наличия в его здоровье проблем», — рассказал E1.ru глава пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он добавил, что в настоящее время с задержанным работают сотрудники МВД и ФСБ. По результатам разбирательства оперуполномоченные примут обоснованное процессуальное решение.