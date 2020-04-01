В Екатеринбурге задержали мужчину, грабившего разносивших пенсии почтальонов

Полиция Екатеринбурга задержала мужчину, которого подозревают в нападении на почтальонов, пишет E1.ru.

Первое сообщение о подобном преступлении поступило 14 февраля в отделение № 11 — неизвестный ждал разносчика пенсии в подъезде дома на улице Испанских Рабочих. Когда женщина вошла в подъезд, злоумышленник выхватил сумку с деньгами и убежал, в сумке было больше 100 тысяч рублей. Через месяц история повторилась, вновь на Испанских Рабочих: мужчина угрожал почтальону предметом, похожим на нож, и забрал сумку с деньгами — там было 450 тысяч рублей.

Внешность подозреваемого пострадавшие не запомнили, поскольку он закрывал лицо маской, но сотрудники уголовного розыска всё-таки сумели установить личность и адрес подозреваемого и задержали 25-летнего мужчину, который сознался в содеянном.

Он рассказал, что в доме на Испанских Рабочих проживает его бабушка. Навещая бабушку, он разузнал, в какое время приносят пенсию, и решил так подзаработать. Похищенные деньги мужчина потратил на свои нужды. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статьям 161 и 162 УК РФ (грабёж, разбой).