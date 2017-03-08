В Екатеринбурге задержали фальшивого подполковника ФСБ

Сотрудники свердловского подразделения УФСБ задержали уроженца Белоруссии Михаила Белобокова, выдававшего себя за сотрудника Федеральной службы безопасности, сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В управлении о действиях Белобокова узнали от частного лица, который ранее обратился за помощью к «сотруднику ФСБ», чтобы решить вопрос с человеком, задолжавшим ему деньги. На место запланированной встречи с должником прибыли сотрудники УФСБ, которые и задержали Белобокова. Во время задержания мужчина свою причастность к каким-либо силовым структурам отрицал, однако позже добровольно выдал подложное удостоверение сотрудника ФСБ России.

«Во время осмотра места жительства задержанного были найдены военная форма и форма сотрудника ФСБ РФ, поддельное удостоверение сотрудника администрации Екатеринбурга, а также различные "грамоты за достижения на службе" и вымпелы. Подложные документы у Белобокова изъяты», — уточнили в пресс-службе УФСБ.

Впрочем, позднее ведомство отпустило Михаила Белобокова, не выявив в его действиях состава преступления. Сам задержанный заверил сотрудников управления, что уничтожил форменную одежду и больше заниматься подлогом не планирует.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: пресс-служба УФСБ РФ по Свердловской области