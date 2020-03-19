В Екатеринбурге задержали банду сутенёров

В Екатеринбурге полицейские при силовой поддержке спецназа Росгвардии задержали членов группировки, контролировавшей большую долю рынка проституток города, со ссылкой на источник в силовых ведомствах пишет Znak.com.

Группировка действовала несколько лет, и на момент задержания на неё работало более 100 девушек, часть из них в занятие проституцией вовлекалась насильно. Кроме того, группировка активно боролась с конкурентами: в качестве мер устрашения поджигались автомобили, запугивались и избивались люди. Серия таких преступлений была совершена в конце 2019 — начале 2020 года в Чкаловском районе Екатеринбурга и пригородах.

Сейчас с задержанными работают следователи. Им могут инкриминировать статью 158 УК РФ («Кража»), статью 162 УК РФ («Разбой»), статью 163 УК РФ («Разбой»), статью 167 УК РФ («Умышленное повреждение чужого имущества»), статью 241 УК РФ («Организация занятия проституцией»). Руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых пока воздержался от комментариев «в интересах следствия».