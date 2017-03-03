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03 Мар 2017 17:24 | Метки: Новости Нижнего Тагила

В Екатеринбурге за коммерческий подкуп осудили исполнительного директора из Нижнего Тагила

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении 31-летнего жителя Нижнего Тагила Сергея Проданова, который признан виновным по статье УК РФ «Коммерческий подкуп». По версии обвинения, в конце 2015 года исполнительный директор ООО «Биотехтранс» передал топ-менеджерам АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) более четырёх миллионов рублей за сокрытие фактов неисполнения его компанией обязательств по договору.

Напомним, в конце прошлого года в суд было передано уголовное дело в отношении первого заместителя начальника и заместителя начальника Уральского филиала ФПК, а также заместителя начальника пассажирского вагонного депо Свердловск. Как сообщала пресс-служба Уральского СУ СК РФ на транспорте, обвиняемые, осознавая, что ООО «Биотопливные технологии транспорта» не обладают возможностью исполнения ранее заключённого между ФПК и ООО «Биотехтранс» договора по установке в 2014 году комбинированных котлов отопления в пассажирских вагонах, с августа 2014 по январь 2015 года заключили аналогичные договоры, но уже от имени своих близких и родственников, используя их анкетные данные и банковские счета.

«Кроме того, с 10 августа по 3 ноября 2015 года обвиняемые, действуя организованной группой по такой же схеме, за денежное вознаграждение, полученное от исполнительного директора “Биотехтранса”, организовали силами сотрудников пассажирского вагонного депо Свердловск установку таких же котлов в 18 пассажирских вагонах с последующим подписанием актов о выполнении работ силами “Биотехтранса”, получив за указанные незаконные действия от исполнительного директора “Биотехтранса” деньги в размере 4 миллионов рублей», – поясняют в СК.

Отмечается, что дело Проданова было выделено в отдельное производство. Суд приговорил тагильчанина к лишению свободы на два года условно с испытательным сроком также два года.

Агентство новостей «Между строк»

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