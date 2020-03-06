В Екатеринбурге за интимную связь с 12-летней школьницей задержали сотрудника ГИБДД

В Екатеринбурге задержали 34-летнего сотрудника дежурной части ГИБДД города, обвиняемого в интимной близости с 12-летней девочкой, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

На мужчину завели восемь уголовных дел по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста», сотруднику ГИБДД уже предъявили обвинение.

По словам Горелых, полицейского уже уволили из органов за совершение проступка, порочащего честь работника ОВД. Сейчас проводят проверку в отношении руководителей задержанного, по её итогам дадут оценку их профилактической работе по воспитанию личного состава.

По информации 66.ru, сотрудник ГИБДД встречался с ученицей школы № 52. Никакого насилия не было — всё происходило по любви, говорит собеседник агентства. По его словам, связь началась в сентябре 2019 года. Пара встречалась в общежитии на ул. Военной, 95.