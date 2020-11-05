В Екатеринбурге ювелиру грозит 10 лет колонии за присвоение чужих украшений на 1,1 млн рублей

В Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга рассмотрят дело ювелира, который украл сданные в ремонт украшения, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, 15 декабря 2018 года местный житель заключил с ювелиром договор на изготовление и ремонт ювелирных изделий из золота и серебра.

«На основании договора подряда с 5 по 15 января 2019 года предпринимателем обвиняемому были выданы для выполнения работ ювелирные изделия и материалы на общую сумму свыше 1,1 млн рублей. После получения обвиняемый стал хранить их в ящике своего рабочего стола в помещении ювелирной мастерской», — уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Ювелир должен был изготовить изделия из золота, серебра со вставками из драгоценных камней, однако через год, 18 января 2020 года, он достал из ящика все драгоценности, покинул рабочее место и распорядился похищенным по своему усмотрению. Клиент так и не увидел ни своего золота, ни денег. В результате он обратился в полицию.