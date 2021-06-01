В Екатеринбурге вынесли приговор приёмным родителям, избившим до смерти ребёнка-инвалида из Нижнего Тагила

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу о смерти семилетнего мальчика-инвалида на Елизавете, пишет E1.ru.

По версии следствия, которым занимались сотрудники Чкаловского следственного отдела СУ СКР по Свердловской области, в феврале 2017 года женщина решением управления социальной политики администрации Нижнего Тагила была назначена опекуном шестилетнего мальчика. С ней был заключён договор об оказании возмездных услуг. После этого ребёнка отдали в приёмную семью, где он проживал с обвиняемой, её супругом и их совместными детьми в их квартире на улице Колхозников на Вторчермете.

«В ходе рассмотрения уголовного дела государственный обвинитель представил доказательства того, что в одну из ночей в июле 2018 года супруги Германские находились дома со своими детьми. На тот момент в семье проживал опекаемый мальчик, к которому Германские испытывали личную неприязнь в связи с якобы непослушанием. Обвиняемые, зная, что мальчик находится в беспомощном состоянии и не может оказывать сопротивление, нанесли ему множество ударов в область головы, шеи, туловища и конечностей руками, ногами и твёрдыми предметами», — рассказала старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Женщина-опекун утверждала, что мальчик, с воспитанием которого опекунам никак не удавалось справиться, получил травму при падении в ванной.

«В ходе расследования были проведены судебно-медицинские экспертизы, в том числе и комиссионная судебно-медицинская экспертиза, сделанная в другом субъекте Российской Федерации. Также проведены молекулярно-генетические, биологические и психолого-психиатрические судебные экспертизы. Показания обвиняемых проверяли на месте, допрашивали свидетелей, осматривали место происшествия, предметы и документы, связанные с делом», — сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

На суде присяжные, заслушав доказательства, представленные обвинением, сочли, что Германские снисхождения не заслуживают. Гиле Германской суд назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима, её супруг Михаил Германский получил девять лет и десять месяцев в колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года.