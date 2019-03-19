В Екатеринбурге вынесли приговор напавшему с ножом на мужчину гастарбайтеру

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил гражданина Таджикистана Парвиза Юсуфджонова к 9 годам 6 месяцам лишения свободы за вооружённое ограбление жителя уральской столицы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Мужчина признан виновным по пункту «в» части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершённый с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего»). В суде установлено, что в 6:00 4 декабря 2014 года Юсуфджонов решил напасть на жителя Екатеринбурга, зная, что тот идёт из клуба с выигранной им крупной суммой денег. Он проследовал за потерпевшим до дома на улице Старых Большевиков, 75, а затем не менее 12 раз ударил его ножом, задев в том числе жизненно важные органы. Потерпевший, опасаясь за свою жизнь, отдал Юсуфджонову 40 тысяч рублей. Врачам удалась спасти пострадавшего.

В момент совершения преступления подсудимый носил другое имя — Бободжон Бободжонов. В день преступления он купил билеты и вылетел в Таджикистан, где сменил имя и фамилию. Через 3,5 года он вернулся в Екатеринбург, где был задержан полицией. Приговор в отношении Юсуфджонова в законную силу не вступил.