В Екатеринбурге вынесли приговор грабителю ломбарда

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 48-летнему Владимиру Кузьменко, который обвинялся в разбойном нападении на ломбард, а также в грабеже на территории микрорайона Уралмаш. Ему назначено наказание 10 лет колонии общего режима, пишет Znak.com.

По сведениям следствия, преступление произошло 2 июня 2016 года на улице Кузнецова. В помещение ломбарда зашёл человек в тёмных очках и с кепкой на голове. Сказав продавцу, что хочет купить сотовый телефон, мужчина хитростью выманил работника ломбарда из кассовой комнаты, затем выхватил нож и нанёс несколько ударов. Завязалась борьба, в ходе которой злоумышленник затащил пострадавшего в служебное помещение, откуда забрал ценное имущество, после чего покинул место преступления.

«Спустя некоторое время получивший телесные повреждения гражданин сумел нажать тревожную кнопку и вызвать полицию. Он был госпитализирован в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него повреждения, которые были признаны опасными для жизни и здоровья. Ущерб, причинённый в ходе разбойного нападения, составил более 2 млн рублей», — рассказали в полиции.

Добычей нападавшего стали ювелирные украшения общим весом около килограмма, пара десятков сотовых телефонов и наличные деньги.

Кузьменко был задержан сотрудниками уголовного розыска. Он полностью признал свою вину. Часть похищенного была изъята, часть злоумышленник успел сбыть.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: пресс-служба УМВД по Екатеринбургу