В Екатеринбурге вынесли приговор 17 членам банды кредитных мошенников

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор группе мошенников, обманувших банки на 15 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

По словам главы пресс-службы Валерия Горелых, в период с 2015 по июнь 2016 года мошенники во главе с 63-летней жительницей Екатеринбурга совершили на территории Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областей 19 преступлений, связанных с мошенничеством в сфере кредитования.

Активными участниками группы были шесть человек — две женщины и четверо мужчин. По словам следователя ГСУ Ирины Почечун, органам внутренних дел удалось доказать, что соучастниками махинаций являлись ещё 10 человек. Всего на скамье подсудимых оказались 17 человек.

По версии следствия, подозреваемые подыскивали малообеспеченных граждан, ведущих асоциальный образ жизни, которым предлагали за вознаграждение выступить в роли заёмщиков при обращении в различные финансовые организации. В банках злоумышленники оформляли потребительские кредиты, основную их часть отдавали организатору преступной деятельности и её ближайшему окружению, а себе в качестве поощрения оставляли от пяти до пятидесяти тысяч рублей. В последующем заёмные средства и проценты не выплачивались.

Несмотря на то, что большинство мошенников своей вины не признали, следственным органам удалось собрать и обобщить достаточное количество доказательств, указывающих на их непосредственную причастность к совершённым преступлениям.