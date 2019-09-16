В Екатеринбурге вынесли первый приговор по уголовному делу о протестах против храма

Мировой судья Верх-Исетского района Екатеринбурга назначил местному жителю Станиславу Мельниченко, обвиняемому в оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ), шесть месяцев исправительных работ, пишет Znak.com.

Прокуратура просила назначить Мельниченко 360 часов обязательных работ. В качестве отягчающего обстоятельства суд указал на то, что Мельниченко был пьян во время акции протеста.

По версии следствия, вечером 14 мая, когда в сквере у Театра драмы проходила акция протеста против строительства храма, Мельниченко «публично, в неприличной форме высказывал нецензурные выражения, а также демонстративно, открыто совершал оскорбляющие жесты» в адрес специалиста отдела по связям по СМИ УМВД по Екатеринбургу Евгения Крюкова — в частности, он назвал Крюкова «мусором».

Мельниченко свою вину не признал, заявив, что не знал, что перед ним полицейский. По его словам, «мусорами он называет всех людей, хороших и плохих». Адвокат мужчины Алексей Бушмаков отмечал, что его подзащитный не мог знать, что перед ним полицейский (сотрудник полиции был в гражданской одежде), поэтому не мог иметь умысла на оскорбление представителя власти.

Отмечается, что приговор Мельниченко — первое решение по уголовным делам о протестах в сквере. По тем событиям правоохранительные органы возбудили ещё несколько уголовных дел: о применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ), призывах к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК РФ), хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ) и умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ).