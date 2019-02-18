В Екатеринбурге врачи удалили у 17-летнего школьника опухоль, занимавшую половину лица

В ГКБ № 40 Екатеринбурга прошла сложнейшая операция по удалению опухоли у 17-летнего подростка из Ревды, пишет E1.ru.

Как отметили в областном Минздраве, у подростка часто случались внезапные и длительные носовые кровотечения, было трудно дышать носом. Гормональные изменения, вызванные ростом опухоли, влияли на обменные процессы. Мальчик выглядел истощённым и бледным, быстро утомлялся. Его лечили, но безуспешно, и только после углублённой диагностики обнаружили большого размера опухоль, расположенную в структурах основания черепа и полости носа.

Подобная патология встречается редко — один случай на 50–60 тысяч — и чаще диагностируется в молодом возрасте. У этого юноши опухоль занимала 54 квадратных миллиметра — половину лицевого скелета, придаточных пазух — и достигала наружного основания черепа. Объём распространения оценивался врачами на 3–4-ю стадию по специфической для данной опухоли классификации.

При традиционной методике для устранения опухоли потребовалось бы вмешательство на тканях и костях, и тогда на лице школьника остался бы шрам. Однако нейрохирурги и рентгенхирурги смогли провести операцию эндоскопически через полость носа. Сначала рентгенхирурги закрыли кровоснабжающие артерии, питавшие опухоль, для того чтобы не было сильной кровопотери во время операции. На втором этапе лечения нужно было удалить опухоль с максимальным сохранением окружающих тканей: фрагментировать её и по кусочку вытащить наружу через носовые ходы. Эту кропотливую работу нейрохирурги выполняли в течение многих часов.

Уже на восьмой день после операции школьника выписали домой. Сейчас он чувствует себя нормально, продолжает учиться в 11-м классе.