В Екатеринбурге врачи провели операцию на лёгких 14-летнему подростку с редкой патологией

В Свердловской областной больнице провели операцию по стентированию (установке специальных сосудорасширяющих каркасов — стентов) лёгочных артерий 14-летнему подростку, со ссылкой на краевой Минздрав пишет E1.ru.

По данным ведомства, мальчик родился с редкой патологией: тетрадой Фалло (порок сердца, сочетающий сразу четыре аномалии), а также с атрезией пищевода, при которой его верхний и нижний сегменты разобщены совсем либо сообщаются с трахеей. Сложную операцию проводили эндоваскулярные хирурги — специалисты, выполняющие малоинвазивные вмешательства на кровеносных сосудах под рентгеновским контролем. До этого подростку уже проводили расширение стенозов (то есть сужений просветов сосуда) лёгочных артерий, но происходили рецидивы.

«Открытая операция на сердце была невозможна, так как был очень велик риск повредить восстановленный участок пищевода, который располагается непосредственно за грудиной. Поэтому решились на стентирование», — пояснил кардиохирург Константин Казанцев.

Врачи заказали специальные платиновые стенты, которые гораздо больше тех, с которыми они привыкли иметь дело.

«Из-за их больших размеров риск был огромный. Такие операции выполняются, например, в Германии и США. Но о том, чтобы такое делали в нашей стране, я не слышал. А если даже где-то и было нечто подобное, то это редчайшие, единичные случаи», — сказал заведующий отделением рентгенохирургических методов лечения и диагностики Лев Кардапольцев.

Операция прошла успешно, сам пациент всё время был в сознании — её провели под местным наркозом.