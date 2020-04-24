В Екатеринбурге возникли перебои с пробирками и реагентами для тестов на коронавирус

В нескольких городах России, включая Екатеринбург, возникли перебои с расходными материалами, необходимыми для диагностики коронавируса, со ссылкой на эксперта лабораторной диагностики Александра Соловьёва пишет E1.ru. По его словам, это связано с тем, что материалы поступают из-за границы.

«Сейчас лаборатории испытывают трудности с обеспечением расходными материалами, необходимыми на этапе выделения РНК вируса (специальные наконечники для дозаторов и реагенты для выделения). Вторая сложность — со снабжением специальными пробирками, которые используются на этапе работы с диагностическими наборами. Есть определённый дефицит. Он уже был очевиден некоторое время назад. Каналы поставок из-за границы очень сильно сократились, потому что во всех странах есть потребность в этих же расходных материалах», — сказал Александр Соловьёв.

По его словам, используемый в диагностике пластик — заграничного производства, сами наборы для выделения РНК вируса производятся в России, но из импортных компонентов. При этом самих тест-систем (это диагностический набор, который используется на конечном этапе исследования) в стране достаточно, отметил он, ими лаборатории в нужном количестве обеспечивает Роспотребнадзор.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что на прошлой неделе (13–19 апреля. — Прим. ред.) в столице снизилось число тестов на коронавирус из-за недостаточного количества пипеток.

«Просто пластиковые пипетки для того, чтобы раскапать пробы по анализаторам и так далее, они специфичные, маленькие, казалось бы, совершенно никчёмные, но их достать не так просто. [Мы достаём] с трудом, заключая контракты и вытаскивая из-за рубежа все расходные материалы, которые нужны для этого», — цитирует Собянина «Интерфакс».

За последние сутки в России подтверждено 5849 случаев новой коронавирусной инфекции в 82 регионах, из них 2697 (46,1%) выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 68 622 заболевших в 85 регионах.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».