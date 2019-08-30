В Екатеринбурге возле главного корпуса УрФУ сбили рабочего

На улице Софьи Ковалевской, 7а днём 30 августа погиб 35-летний рабочий, проводивший работы в канализации, пишет E1.ru.

Он решил подняться на поверхность, и в тот момент, когда мужчина вылезал из колодца, его сбил внедорожник Infiniti.

«Мужчина был в серой рабочей одежде, без опознавательных знаков. На месте не удалось определить, какую организацию представлял мужчина. Но его работа вообще не была организована — ни заградительных знаков, ни конусов, ни светоотражающих элементов на одежде. Да и сверху его никто не подстраховал, поэтому водитель не заметил его», — рассказал очевидец ЧП.