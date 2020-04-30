В Екатеринбурге возбудили уголовное дело против мужчины, напавшего на реанимобиль

В отношении жителя Екатеринбурга, который напал на машину скорой помощи во дворе дома на улице Амундсена, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений»), сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Свердловской области.

По версии следствия, обвиняемый сам спровоцировал конфликт с медиками, а по итогу своих действий причинил машине скорой значительный имущественный ущерб, забросав транспорт камнями.

«С учётом социальной значимости темы защиты прав медицинских работников при исполнении ими служебных обязанностей и в целях наиболее полного и всестороннего установления обстоятельств происшествия и причин, которые способствовали данному инциденту, органами СК России по Свердловской области был инициирован вопрос о передаче материалов проверки из полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств в органы СКР. В результате прокуратурой области указанное ходатайство областного Следственного комитета удовлетворено. В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий по сбору и закреплению доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в СК.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что нападавшим оказался 22-летний местный житель, причём на момент задержания он уже находился в федеральном розыске по подозрению в тяжком телесном повреждении. Мужчина был ранее судим по части 2 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»), части 1 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств») и части 1 статьи 166 УК РФ («Угон»).