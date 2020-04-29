В Екатеринбурге пьяный мужчина напал на бригаду реанимации

В Екатеринбурге на улице Амундсена нетрезвый мужчина напал на бригаду скорой помощи, пишет E1.ru.

Инцидент произошёл вечером 28 апреля. По словам местных жителей, около подъезда подрались мужчины, родственники одного из них вызвали скорую. Когда медики прибыли, участник драки стал ругаться с водителем; в какой-то момент водитель оттолкнул мужчину, после чего тот стал закидывать машину камнями и разбил боковое окно. Скорая была вынуждена выехать из двора.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что мужчину задержали и доставили в дежурную часть для разбирательств.