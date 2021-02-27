В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после ограбления «умных» остановок

В Екатеринбурге группа молодых людей ограбила «умные» остановки с интерактивными панелями в районе Химмаша. В результате кражи было возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Е1.ru, они вытащили электронные внутренности, мониторы, дисплеи. Из-за этого модули теперь не работают, а ущерб составил несколько десятков тысяч рублей.

В полиции добавили, что камеры наружного наблюдения записали момент, когда злоумышленники ломали модули.