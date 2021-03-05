В Екатеринбурге восьмиклассница после ссоры с сожителем выпала с 12-го этажа

В Екатеринбурге 15-летняя ученица 8-го класса выжила после ссоры с сожителем при падении с 12-го этажа, со ссылкой на информированный источник пишет ЕАН.

«Пострадавшая — ученица 8-го класса из Верхней Салды. Находилась у 26-летнего сожителя, ранее судимого по ч. 1 ст. 228 УК РФ "Незаконное приобретение и хранение наркотиков" в квартире дома на улице Водной. У пострадавшей политравма, множественные переломы рёбер, перелом левого бедра», — сообщил собеседник издания.

Выяснилось, что между восьмиклассницей и её сожителем произошёл конфликт из-за того, что он предложил ей вернуться домой к родителям. Материал о случившемся из полиции направлен в Следственный комитет.