В Екатеринбурге вооружённый налётчик ограбил банк

10 апреля в Пионерском посёлке в Екатеринбурге вооружённый преступник ворвался в отделение «Райффайзенбанка» на Уральской, 75 незадолго до закрытия, пишет 66.ru.
Угрожая сотруднику банка расправой, грабитель забрал из кассы финансового учреждения деньги. Точная сумма ущерба пока не уточняется.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа под руководством начальника территориального ОВД Константина Шуплецова и заместителя начальника полиции городского Управления Алексея Левченко, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
«Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе по установлению личности и местонахождения подозреваемого. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК РФ "Разбой". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет», — уточнили в полиции.