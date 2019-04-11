В Екатеринбурге вооружённый налётчик ограбил банк

10 апреля в Пионерском посёлке в Екатеринбурге вооружённый преступник ворвался в отделение «Райффайзенбанка» на Уральской, 75 незадолго до закрытия, пишет 66.ru.

Угрожая сотруднику банка расправой, грабитель забрал из кассы финансового учреждения деньги. Точная сумма ущерба пока не уточняется.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа под руководством начальника территориального ОВД Константина Шуплецова и заместителя начальника полиции городского Управления Алексея Левченко, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.